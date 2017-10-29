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    Россия

    Обломки российского вертолета Ми-8 найдены у берегов Шпицбергена

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    Обломки российского вертолета Ми-8 были обнаружены на дне моря на расстоянии в 1,2 морской мили к северо-востоку от мыса Хеер на глубине 209 метров.
    Вертолет Ми-8. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Обломки российского вертолета Ми-8 обнаружены в море недалеко от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген) на глубине примерно 200 метров, сообщает спасательный центр Северной Норвегии.

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    В четверг днем российский вертолет, на борту которого были восемь человек, пропал у берегов архипелага Шпицберген. Представитель "Конверс Авиа" сообщил РИА Новости, что вертолет принадлежит этой авиакомпании. Район вероятного крушения обследуют с воздуха, берега и воды. Как сообщала спасательная служба Норвегии, в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего двигателя, который внезапно оборвался.

    "Обломки российского вертолета Ми-8, считающегося пропавшим без вести с 26 октября, были обнаружены на дне моря на расстоянии в 1,2 морской мили к северо-востоку от мыса Хеер на глубине 209 метров", — говорится в сообщении.

    В центре добавляют, что теперь полиция будет отвечать за операцию по поиску тел жертв катастрофы.

    Напомним, вертолет потерпел крушение в Мексике, погибли 7 военнослужащих.

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