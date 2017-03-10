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    Крушение вертолета в пригороде Стамбула: погибли россияне

    (обновлено: )77
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула
    На месте крушения вертолета в пригороде Стамбула
    На месте крушения вертолета в пригороде Стамбула
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула.
    Twitter anadoluajansi
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула.
    Twitter anadoluajansi
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула.
    Twitter anadoluajansi
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула.
    Twitter anadoluajansi
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула.
    Twitter anadoluajansi
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула.
    aa.com.tr
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула.
    Twitter HDNER
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула.
    Twitter AirCrashMayday
    На месте крушения вертолета в пригороде Стамбула
    На месте крушения вертолета в пригороде Стамбула.
    twitter.com/HDNER
    На месте крушения вертолета в пригороде Стамбула
    На месте крушения вертолета в пригороде Стамбула.
    twitter.com/HDNER

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    Крушение вертолета в пригороде Стамбула.

    Четыре гражданина РФ находились на борту вертолета, разбившегося в пригороде Стамбула, сообщил РИА представитель пресс-службы Eczacibasi, гости которой были среди пассажиров вертолета.

    "По нашей информации, в вертолете находились четыре гражданина России", — сказал представитель компании.

    Смотрите также: Пламя до небес. Крупный пожар на Троещине в Киеве

    Ранее глава муниципалитета района Бююкчекмедже Хасан Акгюн сообщил о том, что по меньшей мере пять человек погибли в результате катастрофы вертолета, который упал на автодорогу, предположительно, из-за сильного тумана. Катастрофа произошла в 11.20 по местному времени (10.20 по Киеву), через 5-6 минут после взлета. Ранее турецкие СМИ сообщили, что среди пассажиров были четверо российских граждан.

    По информации СМИ, вертолет принадлежит группе компаний Eczacibasi Всего в кабине находились семь человек, из них два пилота. Среди пассажиров были руководители компании и их иностранные гости.

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