Крушение вертолета в пригороде Стамбула: погибли россияне

Четыре гражданина РФ находились на борту вертолета, разбившегося в пригороде Стамбула, сообщил РИА представитель пресс-службы Eczacibasi, гости которой были среди пассажиров вертолета.

"По нашей информации, в вертолете находились четыре гражданина России", — сказал представитель компании.

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Ранее глава муниципалитета района Бююкчекмедже Хасан Акгюн сообщил о том, что по меньшей мере пять человек погибли в результате катастрофы вертолета, который упал на автодорогу, предположительно, из-за сильного тумана. Катастрофа произошла в 11.20 по местному времени (10.20 по Киеву), через 5-6 минут после взлета. Ранее турецкие СМИ сообщили, что среди пассажиров были четверо российских граждан.

По информации СМИ, вертолет принадлежит группе компаний Eczacibasi Всего в кабине находились семь человек, из них два пилота. Среди пассажиров были руководители компании и их иностранные гости.