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    Как в Голливуде. В Чернигове мужчина у остановки взлетел на вертолете

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    В Чернигове расследуют факт незаконного приземления частного вертолета вблизи конечной остановки общественного транспорта в микрорайоне Масаны.
    Cheline TV

    Установлено, что 21 октября частный вертолет приземлился на поле возле конечной остановки троллейбусов в одном из районов города, забрал пассажира и улетел в неизвестном направлении.

    По данному факту 23 октября начато уголовное производство по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничения свободы на срок до трех лет, сообщает УНИАН.

    Процессуальное руководство обеспечивается Черниговской местной прокуратурой. Как уточнили в полиции Чернигова, полицию после приземления вертолета вблизи остановки общественного транспорта вызвал местный житель, но к моменту прибытия патрульных вертолет уже улетел. Зато в социальных сетях местные жители выложили фото и видео его приземления в микрорайоне.

    Ранее сообщалось, что бортпроводница авиакомпании China Eastern Airlines получила травмы, выпав из самолета с высоты 2,7 метра в международном аэропорту города Шэньчжэнь "Баоань".

     

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