В Киевской области на крышу частного дома упало колесо от вертолета

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КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. В элитном поселке Софиевская Борщаговка Киевской области на крыльцо частного дома упала конструкция от вертолета, который пролетал над зданием.

Об этом сообщает ТСН.Ранок.

Сначала конструкция с колесом приземлилась на крышу одного из домов, а после срикошетила и отлетела на соседний двор, где перед этим играли дети.

Как рассказали местные жители, самолеты и вертолеты для них — не редкость, так так в нескольких километрах от поселка расположен аэродром "Чайка", также жители сетуют на "засекреченные склады" рядом.

Впрочем охрана этих складов уверяет, что на территории вертолетов нет. Отмечается, что ТСН обратилась к экспертам за разъяснениями. На дом упало колесо для транспортировки вертолетов по земле. Вероятнее всего пилот, забыл его отцепить.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области погиб агроном одного из сельскохозяйственных предприятий, приблизившись на опасное расстояние к вертолету Ми-2и получив смертельный удар винтом.