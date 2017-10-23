наверх
23.10.201715:17
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киевской области на крышу частного дома упало колесо от вертолета

    (обновлено: )26
    Сообщается, что конструкция с колесом от вертолета приземлилась на крышу одного из частных домов пригорода Киева , а после срикошетила и отлетела на соседний двор, где перед этим играли дети.
    Колесо от вертолета
    Скриншот видео

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. В элитном поселке Софиевская Борщаговка Киевской области на крыльцо частного дома упала конструкция от вертолета, который пролетал над зданием.

    Об этом сообщает ТСН.Ранок.

    Сначала конструкция с колесом приземлилась на крышу одного из домов, а после срикошетила и отлетела на соседний двор, где перед этим играли дети. 

    Как рассказали местные жители, самолеты и вертолеты для них — не редкость, так так в нескольких километрах от поселка расположен аэродром "Чайка", также жители сетуют на "засекреченные склады" рядом.

    Впрочем охрана этих складов уверяет, что на территории вертолетов нет. Отмечается, что ТСН обратилась к экспертам за разъяснениями. На дом упало колесо для транспортировки вертолетов по земле. Вероятнее всего пилот, забыл его отцепить.

    Ранее сообщалось, что в Винницкой области погиб агроном одного из сельскохозяйственных предприятий, приблизившись на опасное расстояние к вертолету Ми-2и получив смертельный удар винтом. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Харькове и Сумах попрощались с тремя жертвами резонансного ДТП
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Ситуация под Верховной Радой, 23 октября 2017 года
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Видео допроса задержанной, которая похитила младенца
    Криминал поглотил Украину. Похищение ребенка