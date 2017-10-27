Прокуратура передала "вертолетную площадку Януковича" госпредприятию

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева передала так называемую "вертолетную площадку Януковича" в управление Государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов".

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"В связи с препятствием государственному предприятию в выполнении действий по обеспечению нормальной работы этого объекта, сегодня, 27.10.2017 года прокуратура города Киева с выходом на объект осуществила действия по передаче имущества в непосредственное управление Государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов", — информирует Сарган.

Лариса Сарган, facebook Пост Ларисы Сарган

Сарган напомнила, что прокуратурой города Киева проводится досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что Киевским городским советом без согласования с Верховной Радой Украины, в нарушение требований ст. 150 Земельного кодекса Украины и без получения предварительного согласия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО о намерениях застройки, принято решение "О передаче земельных участков, расположенных на Парковой дороге в Печерском районе г.. Киева ООО" Амадеус КО "для строительства и обслуживания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на Парковой дороге в Печерском районе г.. Киева ", которым для ООО" Амадеус КО "передано указанный участок в аренду на 25 лет", — отметила Сарган.

Ранее сообщалось, что партия "Национальный корпус", созданная на базе нацбатальона "Азов", заявила, что националисты захватили здание выставочного центра "Парковый". Его также называют "вертолетной площадкой Януковича", так как строилось оно якобы для нужд экс-президента. Захватившие сооружение потребовали вернуть его в государственную собственность.