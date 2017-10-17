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    Националисты отказались освобождать "вертолетную площадку Януковича"

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    Здание вертолетной площадки Януковича пока стерегут представители "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора". Как отмечается, внутрь комплекса "Парковый" никого не пускают, кроме работников комплекса.
    На месте захвата вертолетной площадки Януковича, 16 октября 2017
    facebook.com/lunkovaalyona

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Националисты остаются на территории вертолетной площадки на Парковой аллее, потому что, по их информации, арендаторы до сих пор платят компании, принадлежащей семье экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщил один из руководителей "Нацкорпуса" Назар Кравченко.

    Во вторник пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что вертолетная площадка, которую взяли под контроль представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора", находится в управлении государственного предприятия.

    Националисты захватили вертолетную площадку Януковича
    УНИАН
    Хроника 16 октября: захват "вертолетной площадки Януковича", задержание убийц "Моторолы"

    "Несмотря на заявления ГПУ, мы продолжаем удерживать это здание, ведь, по нашей информации, арендаторы платят компании "Амадеус КО" принадлежащей семье Януковича", — приводит слова Кравченко "Украинская правда".

    Здание вертолетной площадки Януковича пока стерегут представители "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора".

    Как отмечается, внутрь комплекса "Парковый" никого не пускают, кроме работников комплекса.

    "Старших пока нет, без них пустить не можем", — сказали мужчины.
    На подходе со стороны дороги территорию охраняет молодой человек в балаклаве, на самом входе в "Парковый" стоят несколько молодых ребят в спортивных штанах и капюшонах.

    Ранее сообщалось, что националисты захватили здание выставочного центра "Парковый" в центре Киева, где находится так называемая вертолетная площадка экс-президента Украины Виктора Януковича. Представители "Национального корпуса" и ВО "Свобода" потребовали национализировать "вертолетную площадку" и провести открытый конкурс по целевому назначению сооружения.

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