Националисты отказались освобождать "вертолетную площадку Януковича"

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Националисты остаются на территории вертолетной площадки на Парковой аллее, потому что, по их информации, арендаторы до сих пор платят компании, принадлежащей семье экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщил один из руководителей "Нацкорпуса" Назар Кравченко.

Во вторник пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что вертолетная площадка, которую взяли под контроль представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора", находится в управлении государственного предприятия.

"Несмотря на заявления ГПУ, мы продолжаем удерживать это здание, ведь, по нашей информации, арендаторы платят компании "Амадеус КО" принадлежащей семье Януковича", — приводит слова Кравченко "Украинская правда".

Здание вертолетной площадки Януковича пока стерегут представители "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора".

Как отмечается, внутрь комплекса "Парковый" никого не пускают, кроме работников комплекса.

"Старших пока нет, без них пустить не можем", — сказали мужчины.

На подходе со стороны дороги территорию охраняет молодой человек в балаклаве, на самом входе в "Парковый" стоят несколько молодых ребят в спортивных штанах и капюшонах.

Ранее сообщалось, что националисты захватили здание выставочного центра "Парковый" в центре Киева, где находится так называемая вертолетная площадка экс-президента Украины Виктора Януковича. Представители "Национального корпуса" и ВО "Свобода" потребовали национализировать "вертолетную площадку" и провести открытый конкурс по целевому назначению сооружения.