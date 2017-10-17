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    Порошенко резко отреагировал на захват "вертолетной площадки Януковича"

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    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям (85)

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    По словам президента Петра Порошенко, примером стучания в открытые двери является "абсолютно неприемлемый захват вертолетной площадки с требованием вернуть его в госсобственность, когда она уже решением прокуратуры находится в государственной собственности".
    Националисты захватили вертолетную площадку Януковича
    УНИАН

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко назвал неприемлемым захват националистами здания выставочного центра "Парковый" в центре Киева, на котором находится также вертолетная площадка.

    На месте захвата вертолетной площадки Януковича, 16 октября 2017
    УНИАН
    Националисты наступают. Как шел захват "вертолетной площадки Януковича"

    Накануне партия "Национальный корпус", созданная на базе нацбатальона "Азов", заявила, что националисты захватили здание выставочного центра "Парковый". Его также называют "вертолетной площадкой Януковича", так как строилось оно якобы для нужд экс-президента. Захватившие сооружение потребовали вернуть его в государственную собственность. Во вторник в Генпрокуратуре сообщили, что это здание уже находится в собственности государства.

    "Иногда примером стучания в открытые двери является абсолютно неприемлемый захват вертолетной площадки с требованием вернуть его в госсобственность, когда она уже решением прокуратуры находится в государственной собственности на законных основаниях, и ожидается решение суда. Любые другие формы являются примером атаманщины и хаоса, и абсолютно неприемлемы", — заявил Порошенко на брифинге по итогам переговоров с президентом Мальты, которая находится с госвизитом в Украине.

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