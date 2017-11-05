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    В мире

    Трамп не раскрыл секрет, почему выглядит свежо

    (обновлено: )10101
    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP

    ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу так и не раскрыл журналистам причину того, почему он так свежо выглядит.

    С журналистами из своего пресс-пула он пообщался на седьмом часу полета из штата Гавайи в Токио. Те поинтересовались, что он делает для того, чтобы выглядеть свежо.

    "Я дам вам знать, если я не буду выглядеть свежо. Если это произойдет, вы первыми дадите мне знать", — сказал президент США. Трампу сейчас 71 год.

    Он также рассказал, что играет в гольф с "великим (японским) гольфистом Хидеки Мацуямой". "В свои молодые годы он один из великих гольфистов… возможно, величайший гольфист в истории Японии", — считает американский лидер.

    Также Трамп рассказал, что играл с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который, по его словам, "любит гольф".

    Журналисты пресс-пула распространили стенограмму брифинга Трампа по специальной рассылке.

    Трамп прибыл с визитом в Японию в рамках азиатского турне. Как ожидается, в воскресенье американский президент проведет рабочий обед с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, после чего сыграет с ним в гольф в Кавагоэ (префектура Сайтама). К лидерам двух стран присоединится известный японский гольфист Хидэки Мацуяма.

    Президент США прилетел на вертолете с военной базы США к гольф-клубу, где его довезли на машине до места назначения. Там Трамп встретился с Абэ. Лидеры двух стран пожали друг другу руки, после чего вошли в здание.

    В понедельник Трампа примет императорская чета Японии, состоится японо-американский саммит, а затем пройдет встреча Трампа и Абэ с семьями японцев, которые были похищены в прошлом северокорейскими агентами.

    После Японии Трамп 6-7 ноября посетит Южную Корею, в среду — в Китай, 10 ноября президент США отправится во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС. Завершит свое турне президент США 12-14 ноября на Филиппинах.

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