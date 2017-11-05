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    В мире

    Трамп рассчитывает на помощь Путина по КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (733)

    (обновлено: )6210
    По словам президента США Дональда Трампа во время его азиатского турне ожидается встреча с президентом России Владимиром Путиным, США хотят "помощи Путина по КНДР".
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что ждет встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во время своего азиатского турне.

    Путин на учениях Запад-2017
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    Путин с чаем и биноклем понаблюдал за учениями "Запад-2017"

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    "Я думаю, это ожидается, что мы с ним встретимся. Мы хотим помощи Путина по КНДР, и мы будем встречаться с другими лидерами", — сказал Трамп на борту самолета по пути в Токио сопровождающим его журналистам.

    Стенограмма его брифинга в Вашингтоне распространена по специальной рассылке для журналистом.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что можно с большой долей уверенности предположить, что Путин и Трамп обсудят ситуацию вокруг КНДР в ходе встречи, если она будет согласована.

    В интервью телеканалу Fox News Трамп ранее подчеркнул, что считает возможные переговоры с российским лидером важными. В первую очередь, потому что, по его словам, Москва может помочь усилить давление на Пхеньян. Кроме того, он намеревается обсудить с Путиным мирное урегулирование в Украине.

    КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. В конце августа и в середине сентября Пхеньян осуществил пуск баллистических ракет, траектория полета которых проходила над территорией Японии. Японские военные приняли решение не сбивать ракеты, так как не было угрозы безопасности страны.

    Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

    Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.

    Тема КНДР станет одной из главных в повестке дня визита Трампа в страны Азии. Президент США в воскресенье прибудет в Японию, 6-7 ноября — в Южную Корею, в среду — в Китай, 10 ноября президент США отправится во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС. Завершит свое турне президент США 12-14 ноября на Филиппинах.

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