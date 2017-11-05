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    Трамп удивлен, почему Япония не сбивает ракеты КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (732)

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    По словам президента США Дональд Трампа, он не понимает, почему Япония не сбивает ракеты, пролетающие над территорией страны, "это же страна самураев".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    NICHOLAS KAMM / AFP

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает, что Япония должна была сбить баллистические ракеты КНДР, траектория полета которых проходила над территорией страны, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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    По данным агентства, американский лидер неоднократно за последние месяцы выражал недоумение по поводу решения Токио не сбивать северокорейские ракеты в ходе встреч или телефонных бесед с коллегами из Юго-Восточной Азии.

    "Почему не сбить ракеты, пролетающие над территорией страны? Это же страна самураев. Я не понимаю этого", — передал источник агентства слова Дональда Трампа.

    КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. В конце августа и в середине сентября Пхеньян осуществил пуск баллистических ракет, траектория полета которых проходила над территорией Японии. Японские военные приняли решение не сбивать ракеты, так как не было угрозы безопасности страны.

    Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

    Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.

    Тема КНДР станет одной из главных в повестке дня визита Трампа в страны Азии. Президент США в воскресенье прибудет в Японию, 6-7 ноября — в Южную Корею, в среду — в Китай, 10 ноября президент США отправится во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС. Завершит свое турне президент США 12-14 ноября на Филиппинах.

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