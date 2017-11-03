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    Twitter заявил об отключении аккаунта Трампа

    (обновлено: )38
    Учетная запись @realdonaldtrump была непреднамеренно отключена из-за человеческой ошибки сотрудника Twitter, сообщили в компании. Сбой произошел по вине сотрудника, который работал последний день.
    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Twitter-аккаунт президента США Дональда Трампа был "непреднамеренно отключен" и не работал 11 минут, владеющая сетью микроблогов компания ведет расследование, говорится в заявлении Twitter.

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    "Ранее сегодня учетная запись @realdonaldtrump была непреднамеренно отключена из-за человеческой ошибки сотрудника Twitter. Аккаунт был отключен на 11 минут и с тех пор восстановлен. Мы продолжаем расследование и предпринимаем шаги, чтобы это не повторилось", — говорится в заявлении компании Twitter.

    Позднее в сервисе микроблогов сообщили, что сбой произошел по вине сотрудника, который работал в компании последний день.

    Трамп известен своим пристрастием к публикации сообщений в своем микроблоге в Twitter, за что он часто подвергается критике американскими СМИ. Сам он объясняет свою активность в Twitter желанием противостоять "фейковым СМИ".

    Президент США Дональд Трамп ранее не исключил, что встретится с российским президентом Владимиром Путиным во Вьетнаме на полях саммита АТЭС. Во время встречи глава Белого дома намерен обсудить Украину, Северную Корею и Сирию.

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