наверх
02.11.201704:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп на два дня едет в Китай

    (обновлено: )1
    В ходе визита лидеры двух стран - Дональнд Трамп и Си Цзиньпин - обменяются взглядами по вопросам двусторонних отношений, а также по основным международным проблемам.
    Дональд Трамп и Мелания Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Китая окончательно подтвердило в четверг утром, что первый официальный визит в Пекин президента США Дональда Трампа пройдет с 8 по 10 ноября.

    Читайте также: Валерий Солдатенко о социализме с китайской спецификой

    "Президент Трамп посетит Китай 8-10 ноября по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина", — говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана.

    Читайте также: Почему Китай не спешит вкладываться в Украину

    Отмечается, что "в ходе визита лидеры двух стран обменяются взглядами по вопросам двусторонних отношений, а также по основным международным проблемам".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова
    Амина Окуева. Архивное фото
    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов
    Владислав Каськив
    Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?