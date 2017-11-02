Трамп на два дня едет в Китай

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Китая окончательно подтвердило в четверг утром, что первый официальный визит в Пекин президента США Дональда Трампа пройдет с 8 по 10 ноября.

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"Президент Трамп посетит Китай 8-10 ноября по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина", — говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана.

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Отмечается, что "в ходе визита лидеры двух стран обменяются взглядами по вопросам двусторонних отношений, а также по основным международным проблемам".