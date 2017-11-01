Почему Китай не спешит вкладываться в Украину

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Китай в ближайшие десятилетия будет играть все более важную роль в мировой экономике и в геополитике, возрожденный Великий Шелковый путь объединит десятки стран, каждая из которых сможет получить выгоду от участия в этом мегапроекте. Сам Китай продолжит модернизацию всех сфер жизни, становясь все сильнее. Однако нынешняя Украина уделяет Китаю (да и многим другим регионам мира) непозволительно мало внимания, считают эксперты.

Китай и декоммунизация

Побывавший на состоявшемся недавно XIX съезде Компартии Китая эксперт-международник Андрей Бузаров рассказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина, что это мероприятие вызвало огромный интерес в мире, на съезде было аккредитовано около двух тысяч иностранных журналистов (и — всего несколько украинских).

Интерес других стран к съезду КПК понятен: невозможно прогнозировать мировые тенденции, невозможно понимать современную геополитику без учета значимости Китая. В мире это понимают, а вот Киев проявляет к Китаю необоснованно малый интерес, хотя без внимательного отслеживания отметил эксперт изменений в политической системе сложно выстраивать эффективный диалог с КНР.

Впрочем, отметил эксперт, официальный Киев, внимательно следя за всеми событиями на Западе, забыл не только о Китае, но и об Азии в целом, о ближнем Востоке, об Африке (куда Китай вкладывает колоссальные инвестиции), о Латинской Америке…

В некоторых случаях это может быть следствием украинской политики декоммунизации, создающей лишние проблемы во внешней политике, считает Бузаров. Он напомнил, что коммунистическая идея доминирует в таких странах, как Китай, Вьетнам, Куба — и это, возможно, мешает нынешней украинской власти выстраивать с ними полноценные отношения.

В то же время, по его словам, Китай по-прежнему внимателен к Украине (здесь активное посольство, в Киеве представлены ведущие китайские СМИ) — но Пекин пока «не видит ясности и четкости позиции руководства Украины относительно единого центра взаимодействия с Китаем».

"Для Китая это важно. Системность, профессионализм, стабильность — это то, что они исторически ценят в других нация. Вот когда у нас это будет, тогда Китай увеличит свой интерес к Украине", — резюмировал эксперт.

"Китай уже не раз обжегся"

С этим согласился политолог Руслан Бортник, отметивший, что для КНР не так важно, какой в стране режим, но важна стабильность. А нынешнюю Украину стабильной страной назвать сложно.

"Мы не можем обеспечить не только стратегических, а даже тактических договоренностей в режиме, скажем, 5-7 лет, а это минимальные условия, необходимые для реализации любого инвестиционного проекта", — сказал Бортник. Он добавил, что, кроме того, у Украины в настоящее время нет суверенитета, достаточного для того, чтобы со страной серьезно о чем-то договаривались.

"Кроме того, у нас есть отрицательный опыт взаимодействия с Китаем. Помните "Воздушный экспресс"? (…) Несколько раз Китай уже обжегся на наших коррупционерах", — напомнил политолог. По его мнению, эффективное взаимодействие с КНР будет возможно лишь тогда, когда Украина «дозреет» до уровня стран, способных обеспечивать выполнение соглашений.

"Миф сменяется мифом"

Для Китая важно, чтобы в стране была власть, с которой можно договориться и понимать, что договоренности будут выполнены, подчеркнул эксперт-международник Владимир Воля.

В то же время, по его словам, украинская власть часто "занимается не реальной политикой, а какими-то "воздушными проектами". Китаю все равно, какая политическая система в стране, но "важно, чтобы власть была эффективной".

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Важна и стабильность, а Украина все время мечется, отметил эксперт: "у нас миф мифом сменяется… то союз с Россией навеки, то теперь какой-то союз с Евросоюзом навеки…".

Тут, по словам Воли, украинцам стоит поучиться у Пекина, где отбросили стереотипы во внешней политике и подходят к идеологическим вопросам крайне прагматично, руководствуясь исключительно соображениями пользы для страны.

Воля добавил, что, конечно, у Киева "есть и конкретные дела, но — их мало для того, чтобы иметь имидж надежного делового партнера для китайских инвесторов и для китайского правительства".