Трамп прокомментировал теракт в Нью-Йорке

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп предположил, что атаку в Нью-Йорке совершил психически неуравновешенный человек.

"Похоже, что теракт в Нью-Йорке совершен больным и психически неуравновешенным человеком", — отметил Трамп в Twitter.

Во вторник днем грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти человек ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом.

По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. Телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство". Украинцев среди жертв нет.

Кадры с подозреваемым: