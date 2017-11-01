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    Трамп прокомментировал теракт в Нью-Йорке

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    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов (18)

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    По словам главы государства, "похоже, что теракт в Нью-Йорке совершен больным и психически неуравновешенным человеком". Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов.
    Саммит G20 в Гамбурге. Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп предположил, что атаку в Нью-Йорке совершил психически неуравновешенный человек.

    "Похоже, что теракт в Нью-Йорке совершен больным и психически неуравновешенным человеком", — отметил Трамп в Twitter.

    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    @abdrahmane_d
    Кровавый теракт в центре Нью-Йорка. Грузовик как орудие убийства

    Во вторник днем грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти человек ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом.

    По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. Телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство". Украинцев среди жертв нет.

    Кадры с подозреваемым:

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