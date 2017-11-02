Атака на Нью-Йорк. Трамп потребовал смертной казни для террориста

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что обвиняемый по делу о теракте в Нью-Йорке, жертвами которого стали восемь человек, заслуживает смертного приговора.

"Нью-йоркский террорист был рад, когда просил повесить флаг ИГ (террористической группировки "Исламское государство") в своей больничной палате. Он убил восемь человек, сильно ранил 12. Его нужно приговорить к смертной казни!" — написал американский президент в своем Twitter.

Дональд Трамп/Twitter, 2 ноября 2017

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части Манхэттена. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Подозреваемый был госпитализирован. Жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Власти считают произошедшее терактом. Обвиняемому грозит смертная казнь.

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