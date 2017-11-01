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    Фотоленты

    Крупнейшая террористическая атака на Нью-Йорк: кадры с места событий

    Тема:

    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов (20)

    (обновлено: )547
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Don EMMERT / AFP
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Don EMMERT / AFP
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Don EMMERT / AFP
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Don EMMERT / AFP
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Don EMMERT / AFP
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Don EMMERT / AFP
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Don EMMERT / AFP
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Don EMMERT / AFP
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Don EMMERT / AFP
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    AP Foto/Craig Ruttle
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    REUTERS Andrew Kelly

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    Крупнейшая за последние годы террористическая атака совершена на Нью-Йорк: мужчина, возможно сторонник запрещенной группировки "Исламское государство", за рулем грузовика насмерть сбил восемь человек и ранил более десяти.

    Нападавшего удалось взять живым: полицейские ранили его, когда он вышел из кабины с пистолетом для пейнтбола; сейчас он в больнице. По данным американских СМИ, злоумышленник родом из Узбекистана, а в Штаты приехал еще семь лет назад.

    Смотрите также: Кровавый теракт в центре Нью-Йорка. Грузовик как орудие убийства

    Власти склоняются к версии, что нападавший действовал в одиночку. Граждан Украины среди погибших нет.

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