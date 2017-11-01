Крупнейшая террористическая атака на Нью-Йорк: кадры с места событий

Крупнейшая за последние годы террористическая атака совершена на Нью-Йорк: мужчина, возможно сторонник запрещенной группировки "Исламское государство", за рулем грузовика насмерть сбил восемь человек и ранил более десяти.

Нападавшего удалось взять живым: полицейские ранили его, когда он вышел из кабины с пистолетом для пейнтбола; сейчас он в больнице. По данным американских СМИ, злоумышленник родом из Узбекистана, а в Штаты приехал еще семь лет назад.

Смотрите также: Кровавый теракт в центре Нью-Йорка. Грузовик как орудие убийства

Власти склоняются к версии, что нападавший действовал в одиночку. Граждан Украины среди погибших нет.