ФБР рассказало об истинных планах нью-йоркского террориста

Don EMMERT / AFP

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Обвиняемый в совершении теракта в центре Нью-Йорка выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов планировал ехать сквозь толпу по меньшей мере несколько сотен метров и намеренно выбрал для совершения теракта массовый праздник Хэллоуин, говорится в представленном суду документе Федерального бюро расследований США.

"Саипов въехал в Манхэттен через мост Джордж Вашингтона и продолжил движение на Вест-Сайд-хайвей. При первой возможности он съехал на тротуар (близ пересечения с Чеймберс-стрит)… Саипов планировал использовать грузовик, чтобы сбивать пешеходов близ Вест-Сайд-хайвей, а затем добраться до Бруклинского моста (в нескольких сотнях метров по прямой) и сбивать пешеходов там. Саипов хотел убить максимальное число людей", — говорится в документе.

"Саипов выбрал 31 октября, Хэллоуин, для атаки, поскольку считал, что в праздник на улицах будет больше людей", — значится в тексте.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. После этого водитель был госпитализирован.

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Задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. По данным СМИ, подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство".

К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены.