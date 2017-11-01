Трамп вновь ужесточает программу отбора беженцев

Brendan Smialowski / AFP

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился еще больше ужесточить программу отбора беженцев, которым разрешают въезд в США.

"Я только что распорядился, чтобы министерство внутренней безопасности усилило и без того экстремальную программу отбора. Быть политически корректным — это отлично, но не для этого!" — написал Трамп в Twitter.

Он не пояснил, связано ли это с терактом в Нью-Йорке, о котором президент США уже оставил несколько твитов во вторник.

В октябре Трамп объявил, что возобновляет программу приема беженцев после 120-дневного моратория, но усиливает процедуры отбора граждан из 11 стран. Трамп обещал, что процедуры отбора будут "экстремальными" и считает, что добился этой цели.

По данным полицейского управления, грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. После этого водитель был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек ранены.

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Задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. По данным СМИ, подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени группировки "Исламское государство".