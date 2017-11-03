В России прокомментировали возможную встречу Трампа и Путина

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что для президента США Дональда Трампа важна встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку он руководствуется политической логикой.

"Трампу важно встретиться с Путиным, так как он исходит не из антироссийской паранойи, а из логики реальной политики. Чем и отличается от конгресса", — написал Пушков в Twitter.

Алексей Пушков/Twitter, 3 ноября 2017

Ранее Трамп заявил, что, вероятно, встретится с российским президентом Владимиром Путиным во Вьетнаме на полях саммита АТЭС, намерен обсудить Северную Корею, Сирию и Украину.

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