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    В России прокомментировали возможную встречу Трампа и Путина

    (обновлено: )27940
    По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, американскому президенту важно встретиться с президентом РФ, поскольку он "исходит не из антироссийской паранойи, а из логики реальной политики".
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung/Handout via REUTERS

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что для президента США Дональда Трампа важна встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку он руководствуется политической логикой.

    "Трампу важно встретиться с Путиным, так как он исходит не из антироссийской паранойи, а из логики реальной политики. Чем и отличается от конгресса", — написал Пушков в Twitter.

    Алексей Пушков/Twitter, 3 ноября 2017

    Ранее Трамп заявил, что, вероятно, встретится с российским президентом Владимиром Путиным во Вьетнаме на полях саммита АТЭС, намерен обсудить Северную Корею, Сирию и Украину.

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