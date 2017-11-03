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    Трамп надеется, что сможет обсудить с Путины Украину на саммите АТЭС

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    По словам главы Белого дома, встреча с российским президентом Владимиром Путины во Вьетнаме "могут помочь нам с Северной Кореей, Сирией" и Украиной.
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп не исключает, что встретится с российским президентом Владимиром Путиным во Вьетнаме на полях саммита АТЭС. Во время встречи глава Белого дома намерен обсудить Украину, Северную Корею и Сирию.

    "Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным … это очень важно. Они могут помочь нам с Северной Кореей, Сирией. Нам нужно поговорить об Украине", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

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    Саммит лидеров АТЭС продет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября.

    Напомним, в августе сообщалось, что Трамп пока не планирует переговоров с Путиным

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