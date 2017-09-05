Путин о разочаровании в Трампе: "он мне не невеста"

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин надеется, что Россия и США смогут найти компромиссы при решении двусторонних и международных проблем.

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Как сообщает УНИАН, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Китае, отвечая на вопрос, разочаровался ли он в президенте США Дональде Трампе.

"Что касается разочарования, не разочарования. Ваш вопрос звучит очень наивно. Он же (Трамп) не невеста мне, и я ему не невеста, не жених. Мы занимаемся государственной деятельностью, у каждой страны есть свои интересы", — отметил Путин.

По словам президент РФ, Трамп в своей деятельности руководствуется национальными интересами своей страны, а он – своей.

Ранее Путин заявил, что Вашингтон имел право сократить число дипломатических учреждений России в США, но сделано это было в хамской манере.