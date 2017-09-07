Путин не получал от Трампа приглашение на заседание по реформе ООН

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин не получал от своего американского коллеги Дональда Трампа приглашение на заседание по реформированию ООН, которое состоится перед генассамблеей всемирной организации, заявил в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Насколько я знаю, нет", — ответил Ушаков на вопрос, получал ли Путин соответствующее приглашение от Трампа.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с мировыми лидерами 18 сентября в Нью-Йорке по реформе ООН. При этом отмечается, что мировые лидеры будут приглашены на встречу, если подпишут декларацию из десяти пунктов с призывом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу "начать эффективную реформу" ООН.

Предстоящая 72-я сессия Генеральной Ассамблеи откроется 12 сентября в штаб-квартире ООН. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября.