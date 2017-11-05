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    Трамп лихо сыграл с премьером Японии в гольф

    (обновлено: )122
    Президент США Дональд Трамп сыграл в Японии с премьер-министром этой страны Синдзо Абэ. Видео игры Трамп опубликовал на своей странице в Twitter.
    Трамп и Абэ сыграли в гольф
    twitter.com/realDonaldTrump

    Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланьей прибыл в Японию. Сразу после прилета он выступил перед военнослужащими на американской базе Йокота,  сообщает Fox News.

    Он поблагодарил Японию за радушный прием, выразил надежду, что "замечательная дружба между двумя государствами продлится десятилетиями", и назвал эту страну "ценнейшим партнером и ключевым союзником".

    Также Трамп и японский премьер-министр Синдзо Абэ сыграли в гольф. Видео игры Трамп опубликовал на своей странице в Twitter.

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