Трамп лихо сыграл с премьером Японии в гольф

Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланьей прибыл в Японию. Сразу после прилета он выступил перед военнослужащими на американской базе Йокота, сообщает Fox News.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 ноября 2017 г.

Он поблагодарил Японию за радушный прием, выразил надежду, что "замечательная дружба между двумя государствами продлится десятилетиями", и назвал эту страну "ценнейшим партнером и ключевым союзником".

Также Трамп и японский премьер-министр Синдзо Абэ сыграли в гольф. Видео игры Трамп опубликовал на своей странице в Twitter.

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