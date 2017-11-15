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    Захарченко заявил о разработке в ДНР нового оружия

    (обновлено: )27040
    По словам главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, "за время конфликта донецкая оборонка разработала и изготовила образцы вооружений, которые позволяют уничтожить противника с высокой скоростью".
    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о разработке в Донбассе нового оружия, "способного остановить украинских силовиков в случае наступления", передает РИА Новости.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "За время конфликта донецкая оборонка разработала и изготовила образцы вооружений, которые позволяют уничтожить противника с высокой скоростью… Наступление ВСУ (Вооруженных сил Украины) закончится, не успев начаться", — сказал Захарченко агентству.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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