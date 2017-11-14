Журналисту Муравицкому угрожают расправой - адвокат

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Журналисту Василию Муравицкому, обвиняемому в государственной измене за свои публикации в СМИ, угрожают неизвестные, которыми руководят ранее баллотировавшиеся на выборах от БПП, заявил адвокат Андрей Гожий.

"Во время прошлого судебного заседания на сессию (Житомирского – ред.) областного совета пришли активисты в камуфляже и сказали, что, если с Муравицким не разберется Служба безопасности Украины, то они сами с ним разберутся по законам военного времени. И с Муравицким, и с теми, кто его защищает, адвокатами. Они сказали, что вынесут нас вперед ногами и публично будут избивать и ставить на колени", — сказал Гожый во вторник.

Адвокат сказал, что об этих угрозах он проинформировал мониторинговую миссию по правам человека ООН, миссию ОБСЕ, обратился за разъяснениями к председателю облсовета.

"Руководят этой группой активистов два человека, которые на прошлых выборах баллотировались от "Блока Петра Порошенко". Их часто видели в разных акциях, организованных депутатом от этой фракции Бориславом Розенблатом", — добавил адвокат.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации.

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По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.