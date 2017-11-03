Адвокат Муравицкого: "Какое может быть правосудие в таких условиях?"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Королёвский районный суд Житомира в четверг продлил на два месяца арест журналисту Василию Муравицкому, обвиняемому в государственной измене за свои публикации в СМИ. На 3 ноября назначено рассмотрение дела по существу. Заседание суда должно начаться в 14.30.

Процесс проходит в условиях сильного давления, в адрес журналиста и его защитников звучат угрозы, в такой ситуации сложно говорить об объективном рассмотрении дела, сообщил РИА Новости Украина адвокат журналиста Андрей Гожый.

"Вчера было закончено предварительное слушание и суд принял обвинительный акт. Все наши ходатайства, в том числе о том, чтобы Муравицкого выпустили из "аквариума" и посадили рядом с адвокатами, об изменении меры пресечения, об отправке обвинительного акта прокурора на доработку, поскольку он был вручен с грубейшими нарушениями процессуального закона… нам было отказано", — сказал Гожый, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

По его словам, можно сделать вывод, что "суд на всех парах стремится это дело (Дело Муравицкого — Ред.) развить, не дать возможность защите сориентироваться, быстро собирать доказательства".

Что касается следующего судебного заседания, то адвокат отметил: "очень тяжело что-то прогнозировать.

"Попытаемся вернуть наш процесс в адекватное правовое русло", — сказал Гожый.

По всей видимости, сделать это будет не так уж просто. Адвокат подчеркнул, что "давление на суд усилилось".

"Вчера во время судебного заседания параллельно у нас шла сессия областного совета. Туда явились люди в камфляже, которым дали возможность выступить. И они заявили депутатам, что если органы власти сами не разберутся с сепартистами Муравицким и Кузнецовым — а глава организации "Союз воинов-добровольцев" Евгений Кузнецов оказывает поддержку Муравицкому… То они разберутся с ними и с нами, то есть, с защитниками, методами военного времени", — рассказал Гожый.

По его словам, областной совет "пошел на поводу" у людей в камуфляже.

"Облсовет принял запрос, насколько мне известно, к правоохранительным органам. Житомирская областная госадминистрация тоже разместила на своем сайте пресс-релиз СБУ — что, мол, Муравицкий виноват, — сказал адвокат. — Какое может быть правосудие в таких условиях?..".

Сам Муравицкий заявил, что суды выпускают на свободу людей, осуществлявших открытое насилие или нанесших значительные убытки государству. Но при этом "неугодные власти журналисты остаются в застенках".

Журналист подчеркнул, что он не наносил никакого материального ущерба государству, не предпринимал никаких агрессивных действий. По его словам, "тот обвинительный акт, который они вручили — это выдумка, это сплошная ложь и идеологическое преследование".

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

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Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.