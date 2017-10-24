"Это - не госизмена". Муравицкий записал обращение к Европарламенту

Журналист Василий Муравицкий, обвиняемый в госизмене за свои публикации в СМИ, обратился к Европейскому парламенту относительно ущемления прав человека в Украине, сообщает "Страна.ua".

Суд во вторник начал предварительное заседание по делу против Муравицкого. На первом заседании суд должен был определить, принимать ли к рассмотрению по существу дело против журналиста, закрыть его или отправить на дополнительное расследование. В результате суд перенес на 2 ноября предварительное заседание.

По его словам, сегодня в Житомирском суде было нарушено постановление Европейского суда. "Если Украина — европейское государство, как декларирует Порошенко, тогда почему меня, журналиста, за мое право осуждают и обвиняют в госизмене, подрывной и диверсионной деятельности", — отметил он.

"Говорить то, что не совпадает с официальной идеологией — это не преступление, это не государственная измена. Это гарантия, которое должна предоставлять любое европейское государство", — сказал Муравицкий.

По словам журналиста, обвинение сравнило его с террористом.

"…своей статьей взорвал национальную безопасность. Вдумайтесь, как это возможно сделать статьей, словом взорвать нацбезопасность. Я обращаюсь к Европарламенту и прошу подержать меня", — подчеркнул журналист.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.

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Муравицкий рассказал, что его арестовали прямо в роддоме, где рожала его жена. "Меня — журналиста, который никогда не держал в руках оружие, вооруженная группа "Альфа" арестовала прямо в роддоме и обвинили в госизмене", — вспоминает Василий.