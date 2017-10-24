Суд над Василием Муравицким: защита ждет справедливого решения

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

24 октября в Королёвском районном суде города Житомира начинается судебный процесс над журналистом Василием Муравицким, обвиняемом в госизмене. Сам журналист уже третий месяц находится в Житомирском СИЗО. По словам адвоката Андрея Гожего, настроен обвиняемый по-боевому и "ни на какие сделки с совестью не идет".

Муравицкого задержали 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

В частности, журналисту инкриминируют "помощь информационной организации МИА "Россия Сегодня" и "психологическое манипулирование сознанием", помощь деятельности "террористических организаций ДНР и ЛНР".

Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца без права внесения залога.

Ранее СБУ на своей странице в Facebook опубликовала подборку ссылок на статьи Муравицкого, отметив, что до завершения следствия не могут опубликовать его материалы, но "предлагают обществу ознакомиться лишь с небольшой частью материалов, размещенных в открытом доступе, чтобы граждане Украины сами могли определить, в интересах какой страны работает автор".

В сообщении указывалось, что задержанный "действовал… в интересах государства-агрессора" (другими словами, в интересах России — Ред.)

Как "напоминание" для российских защитников Муравицкого СБУ в своем сообщении обнародовала "некоторые факты о репрессированных российских журналистах, которым действительно нужны поддержка и защита".

Адвокат Муравицкого Андрей Гожый тогда же обвинил СБУ в разглашении тайны следствия и в нарушении Конвенции о правах человека, назвав обнародованный ведомством материал "манипулятивным".

При рассмотрении жалобы защиты на меру пресечения в Апелляционном суде Житомирской области, Гожый произнес яркую речь, в которой раскрыл политический характер дела.

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По его словам, сами понятия, которыми оперирует сторона обвинения ("манипулирование сознанием" и т. п.), "не являются юридическими".

Что касается "врага", в пользу которого якобы работал Муравицкий, то адвокат предложил обвинителям "назвать хоть один обязательный нормативно-правовой акт, согласно с которым у нас (у Украины — Ред.) с РФ не то, что война, а какое-то особое негативное положение".

Адвокат напомнил, что "договорно-правовая база украинско-российских отношений на сегодня составляет 358 международных документов, регулирующих широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия государств, включая торгово-экономическую, научно-техническую, гуманитарную, правоохранительную и другие сферы". То есть, юридически Россия и Украина — не враги, но партнеры, и вполне легальное сотрудничество с российским информационным агентством — это обычная журналистская работа, а не преступление.

В связи с этим Гожый потребовал снять все обвинения с журналиста.

Жалобу защиты суд оставил без удовлетворения.

Гожый рассчитывает, что эти и другие аргументы примут во внимание в Королевском райсуде Житомира. Отвечая на вопрос, чего сторона защиты ожидает от этого процесса, он сказал: "Ожидаем справедливости".

Он отметил, что основания для таких ожиданий есть, но не стал обсуждать планы защиты — "чтобы ничем не вооружить оппонентов".

Адвокат подчеркнул, что, по его мнению, все "дело" Муравицкого — "это не дело, а фикция", все "сфальсифицировано".

Подсудимый Муравицкий, по словам Гожего, настроен по-боевому и "готов к борьбе".

"Ни на какие сделки с совестью он не идет", — сказал защитник. Он также сообщил, что Муравицкий по прежнему находится в камере СИЗО, в которой, кроме него, пребывают более десяти человек — "ничего не поменялось".

Гожый отметил, что условия, в которых находится Муравицкий, "как для украинской тюрьмы — то нормальные". Так, при необходимости ("регулярные простуды") подсудимый получает медицинскую помощь.

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"Хотя, конечно, он (Муравицкий — Ред.) сидит не так, как сидят народные депутаты и прочие избранники — сидит как обычный общеуголовный арестант", — сказал в заключение адвокат.

Сам Муравицкий в письме в житомирское издание "Патриот" заявил, что дело против него базируется на предубежденности, что "критику власти трактуют, как "террористическую деятельность" и "антигосударственные деяния". Он также поблагодарил коллег-журналистов за солидарность и поддержку.

Ранее международная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала к немедленному освобождению задержанных в Украине журналистов.

Неправительственная организация Комитет защиты журналистов (CPJ), базирующаяся в Нью-Йорке, направила открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко, в котором заявила, что последние действия Службы безопасности Украины в отношении прессы подрывают свободу слова.

Среди перечисленных в письме инцидентов упомянуто и задержание Муравицкого.

Напомним, Андрушовский суд Житомирской области признал виновными в сепаратизме киевского журналиста Дмитрия Васильца и его помощника Евгения Тимонина, приговорив их к 9 годам лишения свободы.