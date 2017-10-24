наверх
24.10.201713:01
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Журналист Муравицкий заявил отвод всей коллегии судей

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (279)

    (обновлено: )4801
    Защита журналиста Муравицкого поддержала его требование об отводе судей. Однако последние после непродолжительного совещания решили отказать обвиняемому в данном ходатайстве.
    Заседание суда по делу Муравицкого, 24 октября 2017
    zhitomir.info

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Журналист Василий Муравицкий, обвиняемый в государственной измене за свои публикации в СМИ, заявил отвод всей коллегии судей по его делу, передает корреспондент РИА Новости Украина.

    Суд по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дело Муравицкого: суд решает судьбу журналиста

    Королёвский районный суд Житомира во вторник начал предварительное заседание по делу против Муравицкого, обвиняемого в государственной измене. Ожидается, что на первом заседании суд определит, принимать ли к рассмотрению по существу дело против журналиста, закрыть его или отправить на дополнительное расследование.

    Защита Муравицкого поддержала его требование об отводе судей. Однако последние после непродолжительного совещания решили отказать обвиняемому в данном ходатайстве.

    Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

    Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.

    Читайте также — Мнение: кто стоит за новыми протестами и когда начнется настоящий Майдан

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Юрий Луценко
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Протесты в Каталонии
    Евросепаратизм: Каталония, Венето, Ломбардия. Кто дальше?