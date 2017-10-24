Журналист Муравицкий заявил отвод всей коллегии судей

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Журналист Василий Муравицкий, обвиняемый в государственной измене за свои публикации в СМИ, заявил отвод всей коллегии судей по его делу, передает корреспондент РИА Новости Украина.

Королёвский районный суд Житомира во вторник начал предварительное заседание по делу против Муравицкого, обвиняемого в государственной измене. Ожидается, что на первом заседании суд определит, принимать ли к рассмотрению по существу дело против журналиста, закрыть его или отправить на дополнительное расследование.

Защита Муравицкого поддержала его требование об отводе судей. Однако последние после непродолжительного совещания решили отказать обвиняемому в данном ходатайстве.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.

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