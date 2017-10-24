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    Общество

    В Житомире начался суд по делу журналиста Муравицкого

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (278)

    (обновлено: )5802
    Василий Муравицкий перед началом заседания заявил, что дело против него идеологическое и политическое. По его словам, в такой ситуации может оказаться любой журналист и любой гражданин Украины.
    Журналист Василий Муравицкий
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Королёвский районный суд Житомира во вторник начал предварительное заседание по делу против журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в государственной измене за свои публикации в СМИ, передает корреспондент РИА Новости Украина.

    Суд по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дело Муравицкого: суд решает судьбу журналиста

    Ожидается, что на первом заседании суд определит, принимать ли к рассмотрению по существу дело против Муравицкого, закрыть его или отправить на дополнительное расследование.

    Муравицкий перед началом заседания заявил, что дело против него идеологическое и политическое. По его словам, в такой ситуации может оказаться любой журналист и любой гражданин Украины.

    Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

    Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.

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