Дело Муравицкого. Адвокат заявил о давлении следствия на основного свидетеля

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Адвокат журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в государственной измене за свои публикации в СМИ, заявил, что следствие оказывало давление на основного свидетеля по делу.

"На него было давление. У него проводился обыск, проводились соответствующие беседы и с ним, и с его родственниками. Мы об этом писали в Генеральную прокуратуру, но наше обращение похоронили. Но у нас все задокументировано и мы заявим об этом на судебном следствии, потом также передами информацию европейским организациям", — сказал адвокат Андрей Гожый в интервью "Украинским новостям".

По его словам, свидетель в ходе досудебного расследования отказался от дачи показаний, сославшись на статью Конституции, однако намерен дать показания непосредственно в суде.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными. Союз журналистов Украины заявил о нарушении властями Украины прав человека и международного права.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов, назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.