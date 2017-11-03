Муравицкий сообщил, какую кличку дали ему сокамерники

"В камере, по сложившейся тюремной традиции, дается кличка. У меня в камере кличка "интеллигент". Одни меня называют "интеллигентом", а вторые "журналистом". Даже уголовники называют меня "интеллигентом", — сообщил Муравицкий.

По словам арестованного журналиста, суды выпускают на свободу людей, осуществлявших открытое насилие или нанесших колоссальные убытки государству. Однако при этом в застенках остаются неугодные власти журналисты.

Читайте также: Адвокаты: журналист Муравицкий — честный человек и патриот Украины

"Каськива, который нанес ущерба 7,5 миллиона гривен государству, освободили под залог в 160 тысяч гривен, Коханивского, который стрелял посреди Киева, призывал к смене государственного устройства и территориальной целостности, тоже освободили. Я не наносил никакого материального ущерба, не делал никаких агрессивных действий, более того, тот обвинительный акт, который они вручили — это выдумка, это сплошная ложь и идеологическое преследование", — сказал Муравицкий.