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    Муравицкий сообщил, какую кличку дали ему сокамерники

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (289)

    (обновлено: )35840
    Арестованный журналист Василий Муравицкий поделился информацией о том, какой "навес" (кличку) дали ему сокамерники. По его словам, одни его называют "интеллигентом", а вторые "журналистом".
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    "В камере, по сложившейся тюремной традиции, дается кличка. У меня в камере кличка "интеллигент". Одни меня называют "интеллигентом", а вторые "журналистом". Даже уголовники называют меня "интеллигентом", — сообщил Муравицкий.

    По словам арестованного журналиста, суды выпускают на свободу людей, осуществлявших открытое насилие или нанесших колоссальные убытки государству. Однако при этом в застенках остаются неугодные власти журналисты.

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    "Каськива, который нанес ущерба 7,5 миллиона гривен государству, освободили под залог в 160 тысяч гривен, Коханивского, который стрелял посреди Киева, призывал к смене государственного устройства и территориальной целостности, тоже освободили. Я не наносил никакого материального ущерба, не делал никаких агрессивных действий, более того, тот обвинительный акт, который они вручили — это выдумка, это сплошная ложь и идеологическое преследование", — сказал Муравицкий.

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