Суд продлил арест журналисту Муравицкому до 1 января 2018 года

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Королёвский районный суд Житомира продлил в четверг арест журналисту Василию Муравицкому, обвиняемому в государственной измене за свои публикации в СМИ, передает корреспондент РИА Новости Украина.

Также суд назначил на 3 ноября рассмотрение по существу уголовного дела против Муравицкого, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Гожый.

"Сегодня (в четверг) суд принял решение назначить к рассмотрению по существу наше дело на 3 ноября, на 14.30", — заявил Гожый.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.

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Муравицкий ранее заявлял, что как член Национального союза журналистов и международных организаций журналистов попросил их о помощи. Его защита также обратилась к Amnesty International с просьбой признать его политическим заключенным. О задержании журналиста проинформирована и ОБСЕ.