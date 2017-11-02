наверх
02.11.201718:51
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Суд продлил арест журналисту Муравицкому до 1 января 2018 года

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (287)

    (обновлено: )3903
    Суд Житомира назначил на 3 ноября рассмотрение по существу уголовного дела против журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в государственной измене за свои публикации в СМИ, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Андрей Гожый.
    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Королёвский районный суд Житомира продлил в четверг арест журналисту Василию Муравицкому, обвиняемому в государственной измене за свои публикации в СМИ, передает корреспондент РИА Новости Украина.

    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Адвокаты: журналист Муравицкий - честный человек и патриот Украины

    Также суд назначил на 3 ноября рассмотрение по существу уголовного дела против Муравицкого, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Гожый.

    "Сегодня (в четверг) суд принял решение назначить к рассмотрению по существу наше дело на 3 ноября, на 14.30", — заявил Гожый.

    Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

    Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.

    Читайте также: Сладости одного президента. Конкурентов Roshen просят на выход

    Муравицкий ранее заявлял, что как член Национального союза журналистов и международных организаций журналистов попросил их о помощи. Его защита также обратилась к Amnesty International с просьбой признать его политическим заключенным. О задержании журналиста проинформирована и ОБСЕ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Александр Аваков
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Владислав Каськив
    Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд грузовика на пешеходов и велосипедистов
    Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов