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    Завершено расследование дела против журналиста Муравицкого

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (267)

    (обновлено: )24
    Адвокат Андрей Гожый сообщил, что обвинительный акт в отношении Василия Муравицкого передан на рассмотрение апелляционного суда для определения подсудности дела.
    Суд по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Завершено расследование уголовного дела против житомирского журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняют в госизмене, обвинительный акт передан на рассмотрение апелляционного суда для определения подсудности дела, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Андрей Гожый.

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    "Расследование завершено, сначала дело было передано в суд Житомирского района Житомирской области, а поскольку этот суд, как, я понял, не может сформировать тройку судей для того, чтобы рассматривать дело, то материалы переданы в апелляционный суд Житомирской области, который должен определить подсудность", — сказал Гожый.

    Суд по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Юридический абсурд. Как в Житомире судят журналиста Муравицкого

    По его словам, заседание в апелляционном суде Житомирской области по определению подсудности дела запланировано на 09.45 в среду.

    Муравицкого задержали 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

    Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца.

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