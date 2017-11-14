Дело журналиста Муравицкого. "Агент Пампух" оказался котом

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Кот родственников журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в Украине в государственной измене за свои публикации в СМИ, фигурирует в материалах уголовного дела как "неустановленное лицо" или "агент", заявил РИА Новости во вторник адвокат журналиста Андрей Гожый.

"Следствием с каналов связи была зафиксирована информация о неком Пампухе. Его засчитали как неустановленное лицо, как агента. А это кот родственников Василия по кличке Пампух. Это есть в материалах дела", — заявил Гожый.

По его мнению, это свидетельствует о том, насколько следствие халатно и поверхностно относится к делу. "Ведь это дело готовилось для быстрых побед, под очередную дату", — добавил Гожый.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

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Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.