Глава ЛНР прокомментировал идею ввода миротворцев в Донбасс

ЛУГАНСК, 11 ноя — РИА Новости Украина. Украина финансово не сможет обеспечить пребывание миротворцев в Донбассе, считает глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий.

"Я знаю только несколько стран, в том числе и Китай, которые на сегодняшний день, если будет дано такое разрешение, которые финансово смогут обеспечить пребывание такой миссии на территории. Она же тянет за собой — не просто приехали люди, а еще проживание, питание, это и культурная программа, и целый спектр, это не так все просто, как кажется, что сюда зашли, встали стеной друг против друга – нет, это процесс немножечко не такой", — рассказал Плотницкий в эфире телеканала "Луганск 24".

Глава ЛНР подчеркнул, что введение любой миротворческой миссии требует согласия обеих сторон конфликта. "Одной из таких сторон являемся мы, поэтому без нашего согласия, без нашего разрешения на сегодняшний день ни одна миссия сюда зайти не сможет. И тем более, это очень дорогостоящее действие", — добавил Плотницкий.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. По данным газеты Wall Street Journal, ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Вашингтон намерен предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев.

Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая.