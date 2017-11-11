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    Общество

    В ДНР ответили Киеву на заявления о миротворцах

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (235)

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    По словам депутата Народного совета самопровозглашенной республики, США, ФРГ и Франция еще не высказали свою официальную позицию по миротворцам, а Климкин "может что угодно говорить".
    Флаг Донецкой народной республики
    Associated Press Darko Vojinovic

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о совместном проекте резолюции ООН по миротворцам в Донбассе не может являться официальной позицией США, ФРГ и Франции, в ДНР не допустят реализации "агрессивных планов Киева", сказал депутат Народного совета самопровозглашенной республики Валерий Скороходов.

    Управляющий партнер Института переговорных навыков Юлия Осмоловская.
    Юлия Осмоловская, facebook
    Эксперт: миротворцы в Донбассе - способ затянуть решение конфликта

    Ранее Климкин заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе.

    "Насколько известно, на данный момент США, ФРГ и Франция еще не высказали свою официальную позицию. А Климкин может что угодно говорить. Сейчас можно сказать одно: до этого не шло по агрессивному сценарию безответственных украинских политиков — Донбасс рушил такие планы — и дальше не пойдет", — сказал Скороходов РИА Новости.

    Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС сообщила, что США намерены предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев, американские представители намерены обсудить это с российским коллегами в ближайшее время.

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    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая.

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