В ДНР ответили Киеву на заявления о миротворцах

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о совместном проекте резолюции ООН по миротворцам в Донбассе не может являться официальной позицией США, ФРГ и Франции, в ДНР не допустят реализации "агрессивных планов Киева", сказал депутат Народного совета самопровозглашенной республики Валерий Скороходов.

Ранее Климкин заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе.

"Насколько известно, на данный момент США, ФРГ и Франция еще не высказали свою официальную позицию. А Климкин может что угодно говорить. Сейчас можно сказать одно: до этого не шло по агрессивному сценарию безответственных украинских политиков — Донбасс рушил такие планы — и дальше не пойдет", — сказал Скороходов РИА Новости.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС сообщила, что США намерены предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев, американские представители намерены обсудить это с российским коллегами в ближайшее время.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая.