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    Общество

    Российский чиновник найден мертвым в Крыму

    (обновлено: )43
    Глава крымского управления Федеральной антимонопольной службы найден мертвым у себя дома. Правоохранители вскоре озвучат подробности происшествия.
    Федеральная антимонопольная служба России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава крымского управления Федеральной антимонопольной службы Тимофей Кураев найден мертвым у себя дома, сообщили РИА Новости в крымском управлении Следственного комитета РФ.

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    "Он найден мертвым у себя дома", — рассказали в управлении.

    Подробности случившегося следствие озвучит в ближайшее время.

    Ранее в своей резиденции был найден мертвым посол России в Судане Миргаяс Ширинский.

    Справка

    Тимофей Кураев родился в 1973 году в Москве. В 1995 году закончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ).

    С 1996 года работал в органах внутренних дел.

    В 1999 году закончил Всероссийскую академию внешней торговли. Кураев возглавил управление ФАС на полуострове в 2014 году.

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