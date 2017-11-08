Российский чиновник найден мертвым в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава крымского управления Федеральной антимонопольной службы Тимофей Кураев найден мертвым у себя дома, сообщили РИА Новости в крымском управлении Следственного комитета РФ.

"Он найден мертвым у себя дома", — рассказали в управлении.

Подробности случившегося следствие озвучит в ближайшее время.

Ранее в своей резиденции был найден мертвым посол России в Судане Миргаяс Ширинский.

Справка

Тимофей Кураев родился в 1973 году в Москве. В 1995 году закончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ).

С 1996 года работал в органах внутренних дел.

В 1999 году закончил Всероссийскую академию внешней торговли. Кураев возглавил управление ФАС на полуострове в 2014 году.