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    Семья военнослужащего найдена мертвой в квартире РФ

    (обновлено: )28201
    Автомобиль следственного комитета РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Военнослужащий-контрактник и его жена с ребенком обнаружены мертвыми в квартире в Североморске, проводится проверка, сообщила в воскресенье пресс-служба Северного флота.

    "Командованием Северного флота совместно с правоохранительными органами проводится проверка по факту гибели военнослужащего по контракту и его семьи. Тела военнослужащего, его жены и ребенка были обнаружены в квартире по месту проживания в городе Североморск", — говорится в сообщении.

    Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, добавили в пресс-службе.

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