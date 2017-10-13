В Запорожье нашли мертвой пропавшую неделю назад студентку

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. 18-летнюю Алину Омельченко, которую разыскивали в Запорожье на протяжении недели, нашли мертвой.

Об этом 061 стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Как стало известно 061, тело девушки в Днепре нашли в пятницу рыбаки. Видимых следов насильственной смерти на теле нет. По предварительной информации, она могла спрыгнуть с моста. Ведется расследование.

zp.npu.gov.ua Погибшая студентка Алина Омельченко

Полиция опубликовала информацию о пропаже девушки 11 октября. Сообщается, что она ушла из дома 7 октября.

Ранее сообщалось, что в Павлограде Днепропетровской области парень нанес ножевые ранения своей девушке на почве ревности.