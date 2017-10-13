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    В Запорожье нашли мертвой пропавшую неделю назад студентку

    (обновлено: )47101
    Сообщается, что тело девушки в Днепре нашли рыбаки, видимых следов насильственной смерти на теле нет, не исключено, что девушка могла спрыгнуть с моста.
    Погибшая студентка Алина Омельченко
    zp.npu.gov.ua

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. 18-летнюю Алину Омельченко, которую разыскивали в Запорожье на протяжении недели, нашли мертвой.

    Об этом 061 стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

    Как стало известно 061, тело девушки в Днепре нашли в пятницу рыбаки. Видимых следов насильственной смерти на теле нет. По предварительной информации, она могла спрыгнуть с моста. Ведется расследование.

    zp.npu.gov.ua
    Погибшая студентка Алина Омельченко

    Полиция опубликовала информацию о пропаже девушки 11 октября. Сообщается, что она ушла из дома 7 октября.

    Ранее сообщалось, что в Павлограде Днепропетровской области парень нанес ножевые ранения своей девушке на почве ревности.

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