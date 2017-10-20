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    В Киеве нашли мертвым сына экс-главврача онкодиспансера в Ровно - СМИ

    (обновлено: )17510
    По данным соцсетей, мужчину обнаружили на Куреневке, возле тела лежало ружье. Ровенские СМИ пишут, что погибший - сын бывшего главного врача Ровенского онкодиспансера Григория Максимьяка Борис.
    Место, где нашли тело сына бывшего главного врача Ровенского онкодиспансера Григория Максимьяка Бориса в Киеве
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на Куреневке в Киеве, сообщает "Киев Оперативный".

    Труп нашли 19 октября на рельсах, напротив дома №3 по переулку Николая Садовского.

    Мужчине на вид около 30-35 лет, огнестрельное ранение в области грудной клетки. Рядом с телом нашли ружье, говорится в сообщении.

    Киев Оперативный/Facebook, 19 октября 2017

    В то же время ровенское издание "Все" со ссылкой на собственные источники сообщает, что погибший — сын бывшего главного врача Ровенского онкодиспансера Григория Максимьяка Борис. Тело 39-летнего мужчины обнаружили возле остановки электричек "Вышгородская" в Подольском районе столицы. Предварительная версия — самоубийство.

    У мужчины — пулевое ранение ниже сердца, сказано в сообщении RivnePost.

    "Рядом с убитым лежало помповое ружье. На месте происшествия до вечера работали правоохранители", — пишет издание.

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    По данным СМИ, Григорий Максимьяк в течение многих лет возглавлял Ровенский областной онкодиспансер, с женой выехали в Киев. Их сын Борис был совладельцем автосалона и правового центра недвижимости "Статус" в Киеве, у него остались двое детей.

    Ранее в Киеве мужчина убил строителя из Полтавы.

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