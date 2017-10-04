В Черкасской области отчим, "воспитывая", убил 1,5-летнюю девочку

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. В Золотоноше Черкасской области 1,5 девочка скончалась от травмы брюшной полости после "воспитательных процедур" отчима.

18-летняя беременная мать ребенка оставила девочку с отчимом.

Девочка проснулась и разбросала игрушки по комнате, чем вызвала гнев 20-летнего отчима. Он, чтобы утихомирить ребенка, ударил ее в живот. Когда у девочки перестал прослушиваться пульс, мужчина сам вызвал скорую помощь, сообщает kray.ck.ua. Но медики уже ничего не смогли помочь девочке.

Молодой человек задержан, ему объявлено о подозрении, событие квалифицировано по ст. 115, ч.2, п.2 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что полицейские в Запорожской области задержали ранее судимого мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил трехлетнюю девочку.