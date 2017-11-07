В Британии нашли мертвым министра, которого уволили из-за женщин

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Бывшего министра правительства Уэльса Карла Сарджента, в отношении которого было начато партийное расследование после жалоб на его поведение, нашли мертвым. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что 49-летнего министра (Секретаря кабинета общин и детей, члена Лейбористской партии) уволили с должности на прошлой неделе после того, как несколько женщин выступили с обвинениями в его адрес. О каких именно обвинениях идет речь – неизвестно.

В правительстве выразили сожаление в связи со смертью Сарджента. Работа Уэльской ассамблеи во вторник была отменена в знак уважения.

В полиции отметили, что нашли тело министра во вторник 11:30 по местному времени.

Смерть не рассматривают как подозрительную. В то же время ряд СМИ уверены, что Сарджент совершил самоубийство.

Напомним, 1 ноября в отставку подал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Он заявил, что "в прошлом не отвечал высоким требованиям, предъявляемым к вооруженным силам Великобритании".