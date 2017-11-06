На виду у королевы. Набирает обороты секс-скандал в британском парламенте

РИА Новости Украина

Члена британской Лейбористской партии Келвина Хопкинса отстранили от работы в парламенте из-за подозрений в сексуальных домогательствах.

Как сообщает газета The Telegraph, молодая девушка сообщила, что 76-летний британский депутат отправлял ей "непристойные" текстовые сообщения. В сообщениях Хопкинс называет ее "привлекательной" и "прекрасной молодой женщиной".

"Приятный молодой человек был бы счастливчиком, если бы у него была такая девушка и возлюбленная как вы… Был бы я молод", — пишет политик.

Представитель Лейбористской партии подтвердил, что расследование обвинений уже ведется.

"На основании утверждений, полученных сегодня Лейбористской партией, Келвин Хопкинс отстранен от членства в партии и, следовательно, от должности парламентского организатора партии на время расследования", — сообщил представитель лейбористов.

Ранее в отставку пришлось уйти главе Минобороны Британии Майклу Фэллону на фоне скандала многолетней давности. Радиоведущая, а в прошлом политический обозреватель газеты Sunday Express Джулия Хартли-Брюер, не называя имен, рассказала об инциденте, произошедшем более десяти лет назад.

Родни Аткинсон (Rodney Atkinson), политический экономист, евроскептик, бывший советник британских министров прокомментировал для Sputnik секс-скандал в британском парламенте.

Как это может навредить администрации Мэй?

— Поведение таких людей, как Джеффри Арчер (Jeffrey Archer), который продолжает быть членом Палаты лордов, и некоторых других, чье поведение вызывает вопросы, не положило конец их политической карьере, что и говорить о каком-то уроне правительству, частью которого они являлись… Я не жду, что это нанесет какой-то серьезный политический вред правительству. Самое серьезное обвинение, конечно, было предъявлено чиновнику из партии Лейбористов, который изнасиловал активистику-лейбористку (речь о заявлении мисс Бекс Бейли (Bex Bailey), которая утверждает, что была изнасилована в 2011 году, когда ей было 19 лет, членом партии — Ред.). Что еще хуже, партия Лейбористов, кажется, скрывала это.

Я удивлен, что заявления о том, что "кто-то меня потрогал за коленку" и "он пригласил меня на обед, увидев моё фото в газете", — такие довольно инфантильные заявления против министров и членов парламента получают больше внимания… Впрочем, это не значит, что нет серьезных обвинений.

Можно ли ожидать новые отставки?

— Наверно, да. Многое долгие годы это замалчивалось. У них есть, что называется, история, которая может получить огласку. И я надеюсь, что это будет касаться действительно плохих поступков, а не случаев, когда кто-то задевал чью-то коленку, или сплетен о флирте. Ведь есть действительно серьезные случаи, такие как история с Кевином Спейси, с Вайнштейном. Нелепые обвинения могут отвлекать внимание от реальных проблем. Однако я не думаю, что это повлияет на работоспособность правительства.

Случайно ли совпадение по времени секс-скандалов в США и в Лондоне?

— Они оба связаны с чрезвычайно публичными сферами деятельности — политика и Голливуд. Обычно речь о молодежи, иногда очень юных людях, еще до того, как они начали свою карьеру, которые становятся жертвами. И этим жертвам требуется время, чтобы повзрослеть и набраться смелости, чтобы сделать заявление. Кроме того, когда это привлекает много внимания прессы, жертвы чувствуют, что безопаснее выступать массово. Вероятно, они нарушили молчание сейчас по этой причине.

Как вы прокомментируете процессы вокруг Брексит.

— Поддержка Брексита выросла с референдума в июне 2016 года. Во-первых, было очень много обструкционистских попыток со стороны участников переговоров, представителей ЕС. Это побуждает людей поддерживать Брексит. А во-вторых, они начинают испытывать раздражение, что ничего не произошло за такое долгое время. Думаю, где-то 70% людей уже говорит: Ради бога, разберитесь с этим наконец! Так что, я думаю, подобное поведение членов парламента, каким бы серьезном оно ни было, занимает у людей очень низкую позицию в списке приоритетов, когда они осознают серьезность и перспективы Брексита.

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Оцените качество переговоров с ЕС

— Проблема в том, что сторона ЕС действует в крайне обструкционистском ключе. Они капризно решали, что они желают обсуждать, а что они не готовы обсуждать. Это беспрецедентное отношение в международных переговорах. Вероятно, они внезапно осознали, насколько они глупо себя вели, настолько глупо, что начали терять позиции. Наступает момент, когда требуют смехотворные суммы за разрыв отношений, что противоречит международному праву, но что Британия готова выплатить в обмен на разумные переговоры по торговле. В такой переломный момент можно просто сказать: мы уходим, пока, мы больше не будем платить, а торговать будем по правилам ВТО. А это, естественно, будет огромной проблемой для ЕС. На днях я читал, что тысячи рабочих мест в финансовом секторе будут потеряны в Лондоне. Но вот чего они не осознают, так это что существует гораздо больше финансовых организаций в ЕС, которым нужны паспорта (визы), а британским организациям нужны паспорта (визы) в ЕС. Так что если они не придут к соглашению, очень много рабочих мест будет потеряно и в финансовых, автомобильных, индустриальных сферах в ЕС.

Что вы можете сказать о "тайных" документах и исследованиях по экономическим последствиям Брексита, которые правительство отказывается публиковать?

— Это был очень неожиданный конституционный выбор, оппозиция призвала Королеву вмешаться. Как я понимаю, Королеву это крайне рассердило, и я думаю, людей это тоже должно разозлить. Потому что когда Королева давала исключительные права министрам, чтобы те могли подписывать международные соглашения, предавая демократические права британцев… то претензий не было. А теперь…все эти еврофанатики требуют соблюдения конституционных процессов.