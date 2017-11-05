"Ночь огня" в Британии. Как "сожгли" скандального продюсера

5 ноября 1605 года католик Гай Фокс – один из инициаторов "Порохового заговора" – безуспешно пытался поджечь протестантского короля Якова I.

Теперь в ночь на 5 ноября, или на следующие выходные, сжигают его чучело. В этом году компанию ему составил Харви Вайнштейн, сообщает euronews.

Скандальный голливудский продюсер, которого обвиняют в сексуальных домогательствах женщины всего мира, вдохновил местного скульптора на создание 11-метрового чучела в распахнутом халате.

Смотрите также: Боксер Фьюри назвал себя толстой свиньей