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    "Ночь огня" в Британии. Как "сожгли" скандального продюсера

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    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман... (34)

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    В Великобритании, в городе Эденбридж прошла традиционная "Ночь Гая Фокса", которая также известна как "Ночь огня". Этот ежегодный костюмированный праздник англичан посвящен событиям четырехсотлетней давности.
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    5 ноября 1605 года католик Гай Фокс – один из инициаторов "Порохового заговора" – безуспешно пытался поджечь протестантского короля Якова I.

    Теперь в ночь на 5 ноября, или на следующие выходные, сжигают его чучело. В этом году компанию ему составил Харви Вайнштейн, сообщает euronews.

    Скандальный голливудский продюсер, которого обвиняют в сексуальных домогательствах женщины всего мира, вдохновил местного скульптора на создание 11-метрового чучела в распахнутом халате.

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