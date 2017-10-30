В США Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Известный по сериалу Star Trek актер Энтони Рэпп заявил, что, когда ему было 14 лет, его попытался соблазнить известный актер Кевин Спейси, пишет новостной портал BuzzFeed.

Как 46-летний Рэпп рассказал порталу, в начале 1970-х годов актеры играли вместе в одном из мюзиклов на бродвейской сцене и Спейси (тогда около 25 лет) однажды пригласил его на вечеринку, которую устраивал у себя в квартире. Рэпп заявил BuzzFeed, что когда гости разошлись, Спейси уложил его на кровать и лег сверху.

"Он пытался соблазнить меня… Я понимал, что он пытается вступить со мной в сексуальный контакт", — сказал Рэпп. По словам собеседника BuzzFeed, Спейси тогда не произнес ни слова и был сильно пьян, так что ему удалось высвободиться и уйти.

Актер добавил, что поводом для его признания послужил скандал с американским продюсером Харви Вайнштейном.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под судом за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк. Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, предположительно из-за связанных с ним скандалов с сексуальными домогательствами.