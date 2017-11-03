Британский депутат отстранен из-за обвинений в домогательствах

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КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости Украина. Члена британской Лейбористской партии Келвина Хопкинса отстранили от работы в парламенте из-за подозрений в сексуальных домогательствах, сообщат газета Telegraph.

Как уточняет газета, молодая девушка сообщила, что 76-летний британский депутат отправлял ей "непристойные" текстовые сообщения. В сообщениях Хопкинс называет ее "привлекательной" и "прекрасной молодой женщиной". "Приятный молодой человек был бы счастливчиком, если бы у него была такая девушка и возлюбленная как вы… Был бы я молод", — пишет политик.

Представитель Лейбористской партии подтвердил, что расследование обвинений уже ведется. "На основании утверждений, полученных сегодня Лейбористской партией, Келвин Хопкинс отстранен от членства в партии и, следовательно, от должности парламентского организатора партии на время расследования", — сообщил представитель лейбористов.

Ранее в отставку пришлось уйти главе минобороны Британии Майклу Фэллону на фоне скандала многолетней давности. Недавно радиоведущая, а в прошлом политический обозреватель газеты Sunday Express Джулия Хартли-Брюер, не называя имен, рассказала об инциденте, произошедшем более десяти лет назад. После неоднократных попыток мужчины на ужине во время конференции Консервативной партии положить руку ей на колено журналистке пришлось пригрозить, что она ударит его по лицу.

Личность мужчины очень быстро установил таблоид Sun: им оказался сэр Фэллон. Фэллон затем признал, что однажды позволил себе вольность в отношении Хартли-Брюер, но отметил, что уже давно извинился за этот поступок.