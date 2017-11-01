Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах к несовершеннолетней

VALERIE MACON / AFP

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Актера Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах к 17-летней девушке, передает The Guardian. Неподобающее поведение кинематографист якобы проявил во время съемок фильма "Смерть коммивояжера" в 1985 году.

Подробности этого инцидента сообщила писательница Анна Грэм Хантер, которая в 17-летнем возрасте работала на съемках фильма.

Как отметила девушка, Хоффман с ней открыто флиртовал, говорил на сексуальные темы, а также пытался приставать.

В то же время Дастин Хоффман заявил, что уважает женщин и ощущает вину за то, что его поведение заставило Хантер чувствовать себя "некомфортно".

"Мне жаль. Это не отражает то, кем я являюсь", — отметил актер.