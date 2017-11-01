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    Культура

    Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах к несовершеннолетней

    (обновлено: )33
    Как сообщается, актер открыто флиртовал, говорил на сексуальные темы, а также пытался приставать к 17-летней девушке. Подробности этого инцидента сообщила писательница Анна Грэм Хантер.
    Актер Дастин Хоффман
    VALERIE MACON / AFP

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Актера Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах к 17-летней девушке, передает The Guardian. Неподобающее поведение кинематографист якобы проявил во время съемок фильма "Смерть коммивояжера" в 1985 году.

    Подробности этого инцидента сообщила писательница Анна Грэм Хантер, которая в 17-летнем возрасте работала на съемках фильма.

    Как отметила девушка, Хоффман с ней открыто флиртовал, говорил на сексуальные темы, а также пытался приставать.

    В то же время Дастин Хоффман заявил, что уважает женщин и ощущает вину за то, что его поведение заставило Хантер чувствовать себя "некомфортно".

    "Мне жаль. Это не отражает то, кем я являюсь", — отметил актер.

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