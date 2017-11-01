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    Министр обороны Британии ушел в отставку на фоне обвинений в домогательствах

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    Как отмечается, после неоднократных попыток мужчины на ужине во время конференции Консервативной партии положить ей руку на коленку журналистке пришлось пригрозить, что она ударит его по лицу.
    Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон
    AFP 2014 Фото: Paul Ellis / AFP

    КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости Украина. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку, подтвердили РИА Новости в пресс-службе министерства.

    Ранее об отставке сообщило BBC.

    Отставка произошла на фоне скандала с обвинениями в неподобающем поведении в общении с журналисткой, случай имел место более 10 лет назад – политик якобы положил руку на колено женщины.

    "В последнее время появился ряд обвинений относительно в том числе моего поведения в прошлом. Многие из этих обвинений – неправда, но я признаю, что в прошлом я вел себя неподобающим для вооруженных сил, которые я имею честь представлять, образом. Я сделал выводы и поэтому подаю в отставку", — сказано в заявлении Фэллона на имя премьер-министра Терезы Мэй.

    Недавно радиоведущая, а в прошлом политический обозреватель газеты Sunday Express Джулия Хартли-Брюер, не называя имен, рассказала об инциденте, произошедшем много лет назад. После неоднократных попыток мужчины на ужине во время конференции Консервативной партии положить ей руку на коленку журналистке пришлось пригрозить, что она ударит его по лицу. Личность мужчины очень быстро установил таблоид Sun: им оказался нынешний министр обороны сэр Майкл Фэллон.

    После обвинений Фэллон признал, что однажды позволил себе вольность в отношении журналистки Джулии Хартли-Брюер, но отметил, что уже давно извинился за этот поступок.

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