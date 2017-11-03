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    Культура

    В Москве найден мертвым пасынок легендарного советского кинорежиссера

    (обновлено: )472
    Тело кинопродюсера Олега Бердюгина обнаружила его супруга, когда вернулась домой. Приемный сын кинорежиссера лежал в своей кровати, а дверь в квартиру была незаперта.
    Олег Бердюгин
    Олег Бердюгин в facebook

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Пасынок режиссера Эльдара Рязанова, кинопродюсер Олег Бердюгин скончался в Москве на 53-м году жизни, его похороны пройдут в пятницу на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в союзе Кинематографистов.

    Россия прощается с величайшим режиссером Эльдаром Рязановым. Видео
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    Россия прощается с величайшим режиссером Эльдаром Рязановым

    "Олега не стало во вторник, отпевание пройдёт в пятницу в Храме всех святых на Соколе, а прощание и похороны в тот же день на Троекуровском кладбище", — сказали в союзе.

    Тело Бердюгина обнаружила его супруга в ночь на 1 ноября, когда вернулась домой. Приемный сын кинорежиссера лежал в своей кровати, а дверь в квартиру была незаперта, сообщает "Московский комсомолец". Бердюгин проживал в элитном доме, с охраной в подъезде, поэтому не беспокоился о безопасности.

    Супруга вызвала экстренные службы города, медики констатировали смерть, предварительно, от внезапного сердечного приступа.

    Народный артист СССР Эльдар Рязанов — российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург. Автор фильмов "Карнавальная ночь", "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы, или с легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс" и многих других. Кинематографист ушел из жизни в 2015 году.

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